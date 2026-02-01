Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 01.02.2026 (обновлено: 13:06 01.02.2026)
Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2026
Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия взяла под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Зеленое в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Зеленое в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Зеленое в Харьковской области
Также бойцы "Центра" взяли село Сухецкое в ДНР. Противник потерял в зоне ответственности этой группировки более 375 военнослужащих, а в боях с "Севером" — свыше 130.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Сухецкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
За сутки российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 94 беспилотника.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
