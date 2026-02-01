Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области", — говорится в сводке.

За сутки российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 94 беспилотника.