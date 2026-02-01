Российские войска взяли два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Зеленое в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Зеленое в Харьковской области
Также бойцы "Центра" взяли село Сухецкое в ДНР. Противник потерял в зоне ответственности этой группировки более 375 военнослужащих, а в боях с "Севером" — свыше 130.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
За сутки российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 94 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18