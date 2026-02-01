https://ria.ru/20260201/svo-2071533710.html
ВСУ потеряли свыше 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 30 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:29:00+03:00
