"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Режиссер театра и кино, стоматолог с 50-летним стажем, финансист, учитель — несколько десятков представителей совершенно разных профессий объединились, чтобы помогать бойцам. За пару лет производство разрослось чуть ли не до промышленных масштабов. О том, как это удалось и с какими трудностями пришлось столкнуться волонтерам, — в материале РИА Новости.

Швейное производство

Цокольный этаж дома дореволюционной постройки в центре Москвы превратили в настоящую фабрику. В просторной комнате на куски тканей наносят различные метки, делают надрезы, и, как на конвейере, передают в соседнее помещение.

Там с помощью нескольких швейных машинок ежедневно с утра до вечера изготавливают прочные медицинские носилки. Наконец, в третьей комнате к ним крепят специальные ручки, а также наклеивают QR-код и название организации: "Северная СмоРодина"

Да, это фабрика, но трудятся здесь бесплатно. Кто-то приходит рано утром, перед основной работой, кто-то — после ее окончания, поздно вечером. И в выходные. В будни днем — преимущественно пенсионеры.

"Весной 2022-го в некоторых мессенджерах я увидела объявление о том, что требуются добровольцы для шиться медицинских носилок, — рассказывает РИА Новости одна из основательниц волонтерской группы Светлана Кузина. — Подключилась, а спустя полгода вместе с другими решила создать собственное сообщество. Напрямую взаимодействовать с подразделениями гораздо проще и эффективнее".

Сарафанное радио

Осенью 2022-го мастерскую оборудовали в личной квартире участницы группы — заняли комнату в "двушке".

"Нам повезло: одна девушка оказалась профессиональной швеей, — говорит режиссер театра и кино Марина Видинеева. — Остальным пришлось вспоминать школьные уроки труда".

По заказу нескольких подразделений изготавливали медицинские носилки, стропы и так называемые пятиточечники. Параллельно пытались выбить помещение. Осенью 2023-го власти города предложили цокольный этаж дома, где располагался клуб ветеранов.

"Мы сделали генеральную уборку, покрасили обои и сразу же приступили к работе, — продолжает Видинеева. — Добираться всем сюда достаточно удобно, хотя многие ездят из Подмосковья".

"Сарафанное радио быстро сделало "СмоРодину" популярной в зоне СВО. Заказов было все больше.

"Из специальных материалов мы стали делать противоосколочную защиту как для ребят, так и для машин: "буханок", "Уралов", — уточняет Светлана Кузина. — Затем — подсумки для автоматных магазинов и гранат, госпитальное белье для раненых с ожогами и аппаратами Елизарова, муфты для операторов БПЛА, чтобы руки не мерзли в холодную погоду. Недавно поступил заказ на зимние маскировочные тенты. Пять штук передали в Мирноград. Ребята довольны, попросили еще".

"Женское начало"

Мастерская за пару лет выпустила более десяти тысяч носилок и строп, тысячи других средств защиты.

"Спасибо огромное родным, которые с пониманием относятся к тому, что женщины почти все свободное время посвящают шитью", — говорит Кузина.

По словам волонтеров, лучшая награда для них — когда бойцы рассказывают, что благодаря носилкам удалось вытащить раненого товарища или как противоосколочная защита спасла кому-то жизнь.

"Это действительно непередаваемые эмоции, — признается Марина Видинеева. — Ведь мы делаем только то, что сохраняет, а не разрушает: от носилок до окопных свечей. В этом и заключается основа женского начала".