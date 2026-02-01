Рейтинг@Mail.ru
"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:00 01.02.2026 (обновлено: 08:12 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/svo-2071223931.html
"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы
"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы - РИА Новости, 01.02.2026
"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы
Режиссер театра и кино, стоматолог с 50-летним стажем, финансист, учитель — несколько десятков представителей совершенно разных профессий объединились, чтобы... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:00:00+03:00
2026-02-01T08:12:00+03:00
надежные люди
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071224710_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_63df4521bec54103d7c2c2bc6a9a4ef1.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071224710_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7a99bdff74a5191d20c94a8acd77eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Надежные люди, Москва

"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВолонтеры приделывают к носилкам ручки
Волонтеры приделывают к носилкам ручки - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Режиссер театра и кино, стоматолог с 50-летним стажем, финансист, учитель — несколько десятков представителей совершенно разных профессий объединились, чтобы помогать бойцам. За пару лет производство разрослось чуть ли не до промышленных масштабов. О том, как это удалось и с какими трудностями пришлось столкнуться волонтерам, — в материале РИА Новости.

Швейное производство

Цокольный этаж дома дореволюционной постройки в центре Москвы превратили в настоящую фабрику. В просторной комнате на куски тканей наносят различные метки, делают надрезы, и, как на конвейере, передают в соседнее помещение.
Там с помощью нескольких швейных машинок ежедневно с утра до вечера изготавливают прочные медицинские носилки. Наконец, в третьей комнате к ним крепят специальные ручки, а также наклеивают QR-код и название организации: "Северная СмоРодина".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевНосилки почти готовы
Носилки почти готовы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Носилки почти готовы
Да, это фабрика, но трудятся здесь бесплатно. Кто-то приходит рано утром, перед основной работой, кто-то — после ее окончания, поздно вечером. И в выходные. В будни днем — преимущественно пенсионеры.
"Весной 2022-го в некоторых мессенджерах я увидела объявление о том, что требуются добровольцы для шиться медицинских носилок, — рассказывает РИА Новости одна из основательниц волонтерской группы Светлана Кузина. — Подключилась, а спустя полгода вместе с другими решила создать собственное сообщество. Напрямую взаимодействовать с подразделениями гораздо проще и эффективнее".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевСветлана Кузина
Светлана Кузина - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Светлана Кузина

Сарафанное радио

Осенью 2022-го мастерскую оборудовали в личной квартире участницы группы — заняли комнату в "двушке".
"Нам повезло: одна девушка оказалась профессиональной швеей, — говорит режиссер театра и кино Марина Видинеева. — Остальным пришлось вспоминать школьные уроки труда".
По заказу нескольких подразделений изготавливали медицинские носилки, стропы и так называемые пятиточечники. Параллельно пытались выбить помещение. Осенью 2023-го власти города предложили цокольный этаж дома, где располагался клуб ветеранов.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевМарина Видинеева
Марина Видинеева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Марина Видинеева
"Мы сделали генеральную уборку, покрасили обои и сразу же приступили к работе, — продолжает Видинеева. — Добираться всем сюда достаточно удобно, хотя многие ездят из Подмосковья".
"Сарафанное радио быстро сделало "СмоРодину" популярной в зоне СВО. Заказов было все больше.
"Из специальных материалов мы стали делать противоосколочную защиту как для ребят, так и для машин: "буханок", "Уралов", — уточняет Светлана Кузина. — Затем — подсумки для автоматных магазинов и гранат, госпитальное белье для раненых с ожогами и аппаратами Елизарова, муфты для операторов БПЛА, чтобы руки не мерзли в холодную погоду. Недавно поступил заказ на зимние маскировочные тенты. Пять штук передали в Мирноград. Ребята довольны, попросили еще".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевНосилки почти готовы
Носилки почти готовы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Носилки почти готовы

"Женское начало"

Мастерская за пару лет выпустила более десяти тысяч носилок и строп, тысячи других средств защиты.
"Спасибо огромное родным, которые с пониманием относятся к тому, что женщины почти все свободное время посвящают шитью", — говорит Кузина.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЗаслуженный врач России Тамара 50 лет отработала стоматологом
Заслуженный врач России Тамара 50 отработала стоматологом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Заслуженный врач России Тамара 50 лет отработала стоматологом
По словам волонтеров, лучшая награда для них — когда бойцы рассказывают, что благодаря носилкам удалось вытащить раненого товарища или как противоосколочная защита спасла кому-то жизнь.
"Это действительно непередаваемые эмоции, — признается Марина Видинеева. — Ведь мы делаем только то, что сохраняет, а не разрушает: от носилок до окопных свечей. В этом и заключается основа женского начала".
Выходной взяли только на Новый год. Второго января работа опять уже вовсю кипела.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЕкатерина каждый день приезжает в цех из Домодедово
Екатерина каждый приезжает в цех из Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Екатерина каждый день приезжает в цех из Домодедово
 
Надежные людиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала