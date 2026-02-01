https://ria.ru/20260201/sukhetskoe-2071534308.html
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2026
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Сухецкое в ДНР
