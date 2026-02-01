В Москве вынесли приговоры за хищение при создании платформы "Горизонт"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Кунцевский суд Москвы приговорил на сроки от пяти до семи лет колонии трех фигурантов дела о хищении более 38 миллионов рублей при создании педагогической платформы "Горизонт", следует из данных суда.

Как указывается в картотеке судебных дел, приговор был оглашен 29 января. Трое фигурантов: бывший руководитель "Гостеха" Ярослав Демченко, бывший генеральный директор ООО "РСВ" Антон Аникин и менеджер ООО "Клевер" Артем Прошко были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ по делу о хищении 38 миллионов рублей.

Газета "Коммерсант", писала, что суд назначил фигурантам наказание от пяти до семи лет лишения свободы. Защита фигурантов отказалась подтверждать или опровергать РИА Новости данную информацию.

Во время следствия было установлено, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт". Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме.

Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере.