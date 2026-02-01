Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США
19:44 01.02.2026
В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США
В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США
В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что частичную приостановку работы правительства Соединенных Штатов удастся завершить к 3...
2026
В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США

Спикер Джонсон: частичный шатдаун в США можно завершить к 3 февраля

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что частичную приостановку работы правительства Соединенных Штатов удастся завершить к 3 февраля.
В субботу в Соединенных Штатах наступил частичный технический шатдаун. Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна
31 января, 21:49
"У меня будет много разговоров с отдельными республиканцами в ближайшие 24 часа. Я уверен, что мы все это завершим ко вторнику", - сказал Джонсон в интервью Fox News.
Сенат США большинством голосов в субботу принял законопроект о финансировании большей части правительства. Финансирование министерства внутренней безопасности стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов. По этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Ожидается, что частичный шатдаун, накрывший США, будет недолгим
31 января, 08:26
 
В мире США Майк Джонсон
 
 
