В Конгрессе рассказали, когда закончится частичный шатдаун в США

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил уверенность, что частичную приостановку работы правительства Соединенных Штатов удастся завершить к 3 февраля.
В субботу в Соединенных Штатах наступил частичный технический шатдаун. Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Сенат США большинством голосов в субботу принял законопроект о финансировании большей части правительства. Финансирование министерства внутренней безопасности стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов. По этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Ожидается, что частичный шатдаун, накрывший США, будет недолгим
31 января, 08:26