18:16 01.02.2026
США разместили дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, пишут СМИ
США разместили дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, пишут СМИ
в мире, израиль, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пентагон размещает дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы защитить Израиль, арабских союзников США и американские войска в случае удара со стороны Ирана, пишет газета Wall Street Journal.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в субботу подчеркнул, что ИРИ внимательно отслеживает разведданные на фоне действий США, принимает необходимые меры, ответ республики в случае атаки будет шокирующим.
"Пентагон размещает дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий со стороны Ирана", - говорится в публикации издания.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что исламская республика согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
31 января, 14:28
 
