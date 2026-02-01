Рейтинг@Mail.ru
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 01.02.2026 (обновлено: 20:48 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/ssha-2071576283.html
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ - РИА Новости, 01.02.2026
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ
ВС США смогут только точечно атаковать Иран, если приказ отдадут сегодня, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T18:09:00+03:00
2026-02-01T20:48:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_262:278:2805:1708_1920x0_80_0_0_5a070b27fb0eeaea7e935a2f272c7516.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_267:148:2800:2048_1920x0_80_0_0_16ca7de83756e3a5c329202af0f4b3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, израиль
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Израиль
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ

WSJ: США могут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану на данный момент

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВС США смогут только точечно атаковать Иран, если приказ отдадут сегодня, пишет Wall Street Journal.
«
"Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
В статье также отмечается, что Пентагон размещает дополнительные средства ПВО, чтобы защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий со стороны Тегерана.

Обострение отношений

В пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала