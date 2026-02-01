США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВС США смогут только точечно атаковать Иран, если приказ отдадут сегодня, пишет ВС США смогут только точечно атаковать Иран, если приказ отдадут сегодня, пишет Wall Street Journal

« "Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану , если бы президент отдал приказ о нападении сегодня", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

В статье также отмечается, что Пентагон размещает дополнительные средства ПВО, чтобы защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий со стороны Тегерана.

Обострение отношений

В пятницу президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы . По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, глава Белого дома требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.