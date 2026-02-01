Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера "Маринера": один в Керчь, другой в Астрахань.

Максим Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале его встретили родные и журналисты.

« "Он (второй член экипажа. — Прим. ред.) поехал домой, в Астрахань, с ним все хорошо", — заявил россиянин.

Карпенко рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии, и 20 дней моряки были в плену, содержались на камбузе.

"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", — пояснил он.

Затем без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, отпустили. Карпенко поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении домой.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера.

Танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права. Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США утверждает, что корабль задержали из-за "нарушения санкций".