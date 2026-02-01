https://ria.ru/20260201/ssha-2071570823.html
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой - РИА Новости, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера "Маринера": один в Керчь, другой в Астрахань. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:27:00+03:00
2026-02-01T17:27:00+03:00
2026-02-01T19:04:00+03:00
в мире
россия
керчь
сша
мария захарова
республика крым
вооруженные силы сша
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_44f78928d798f566adae302c84ec0b65.jpg
https://ria.ru/20260128/marinera-2070716834.html
https://ria.ru/20260125/frantsiya-2070194800.html
https://ria.ru/20260121/mery-2069322060.html
россия
керчь
сша
республика крым
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066771362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77003407426474d328fb18ca1465ada9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, керчь, сша, мария захарова, республика крым, вооруженные силы сша, астрахань
В мире, Россия, Керчь, США, Мария Захарова, Республика Крым, Вооруженные силы США, Астрахань
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
Моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись в Астрахань и Керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера "Маринера": один в Керчь, другой в Астрахань.
Максим Карпенко в воскресенье добрался до Крыма
поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале его встретили родные и журналисты.
«
"Он (второй член экипажа. — Прим. ред.) поехал домой, в Астрахань, с ним все хорошо", — заявил россиянин.
Карпенко рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии, и 20 дней моряки были в плену, содержались на камбузе.
"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", — пояснил он.
Затем без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, отпустили. Карпенко поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении домой.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова
сообщила, что Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера.
Танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права. Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США
утверждает, что корабль задержали из-за "нарушения санкций".
В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.