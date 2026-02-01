Рейтинг@Mail.ru
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
17:27 01.02.2026 (обновлено: 19:04 01.02.2026)
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой - РИА Новости, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера "Маринера": один в Керчь, другой в Астрахань. РИА Новости, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой

Моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись в Астрахань и Керчь

© Фото : U.S. European Command/XТанкер "Маринера"
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Танкер "Маринера". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера "Маринера": один в Керчь, другой в Астрахань.
Максим Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале его встретили родные и журналисты.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США вывезли капитана танкера "Маринера" из Британии
28 января, 11:16
«

"Он (второй член экипажа. — Прим. ред.) поехал домой, в Астрахань, с ним все хорошо", — заявил россиянин.

Карпенко рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии, и 20 дней моряки были в плену, содержались на камбузе.
"Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали", — пояснил он.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Во Франции арестовали капитана задержанного танкера, следовавшего из России
25 января, 17:25
Затем без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, отпустили. Карпенко поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении домой.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера.
Танкер "Маринера" 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права. Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США утверждает, что корабль задержали из-за "нарушения санкций".
В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Морская коллегия выработала меры против нарушений международного права
21 января, 14:51
 
В миреРоссияКерчьСШАМария ЗахароваРеспублика КрымВооруженные силы СШААстрахань
 
 
