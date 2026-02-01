https://ria.ru/20260201/ssha-2071503321.html
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти - РИА Новости, 01.02.2026
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока еще не обсудил долю доходов Каракаса от продажи венесуэльской нефти. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:28:00+03:00
2026-02-01T05:28:00+03:00
2026-02-01T05:28:00+03:00
в мире
сша
каракас
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337167.html
сша
каракас
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каракас, вашингтон (штат), дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
Трамп: США еще не обсудили долю доходов Каракаса от продажи венесуэльской нефти