США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
05:28 01.02.2026
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти
2026
в мире, сша, каракас, вашингтон (штат), дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
США пока не обсудили долю доходов Каракаса от продажи нефти

Трамп: США еще не обсудили долю доходов Каракаса от продажи венесуэльской нефти

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон пока еще не обсудил долю доходов Каракаса от продажи венесуэльской нефти.
"Мы пока еще этого не обсудили", - сказал он журналистам на вопрос о доле Каракаса от продажи венесуэльской нефти.
Трамп выразил уверенность, что США очень хорошо ладят с Венесуэлой в настоящее время.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
30 января, 20:12
 
В миреСШАКаракасВашингтон (штат)Дональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
