США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО - РИА Новости, 01.02.2026
04:41 01.02.2026
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО - РИА Новости, 01.02.2026
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО
США на фоне эскалации отношений с Ираном не преследуют цели повторения ливийского сценария, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 01.02.2026
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО

Постпред США в НАТО Уитакер: США не хотят повторения ливийского сценария в Иране

Антиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США на фоне эскалации отношений с Ираном не преследуют цели повторения ливийского сценария, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы не хотим дестабилизировать такую ​​страну, как Иран, так, как это сделала администрация (бывшего президента США Барака) Обамы в Ливии, когда был свергнут (ливийский лидер Муамар) Каддафи и не было никакого плана на период после этого. Поэтому нам, очевидно, придется проявлять осмотрительность в использовании нашей силы. Но, повторюсь, мяч на их стороне, и президент (Дональд) Трамп не будет проявлять к ним терпение", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаг Ирана в Тегеране
Иран ответит шокирующим ударом в случае атаки США, заявил глава МИД
31 января, 14:28
 
