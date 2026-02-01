В американских городах продолжаются протесты против миграционной полиции

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. В Миннеаполисе, а также в ряде других американских городов вторую неделю продолжаются протесты против действий миграционной полиции ICE, котору критикуют за превышение полномочий, нарушение закона и жестокость по отношению к нелегальным мигрантам, передает корреспондент РИА Новости.

Бостоне, В пятницу в Миннеаполисе , штат Миннесота , на улицы вышли несколько тысяч человек. Акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе Нью-Йорке и в городе Портленд штата Орегон

В прошлые выходные в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.

Служба ICE с начала 2026 года нарушила больше распоряжений суда, чем некоторые федеральные ведомства за все время своего существования, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы окружного суда штата Миннесота.