00:42 01.02.2026
В американских городах продолжаются протесты против миграционной полиции
в мире
миннеаполис
миннесота
лос-анджелес
миннеаполис
миннесота
лос-анджелес
2026
в мире, миннеаполис, миннесота, лос-анджелес
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Лос-Анджелес
© REUTERS / Tim EvansФедеральные агенты во время акции протеста в Миннеаполисе, США
© REUTERS / Tim Evans
Федеральные агенты во время акции протеста в Миннеаполисе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. В Миннеаполисе, а также в ряде других американских городов вторую неделю продолжаются протесты против действий миграционной полиции ICE, котору критикуют за превышение полномочий, нарушение закона и жестокость по отношению к нелегальным мигрантам, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Миннеаполисе, штат Миннесота, на улицы вышли несколько тысяч человек. Акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и в городе Портленд штата Орегон.
В прошлые выходные в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.
Служба ICE с начала 2026 года нарушила больше распоряжений суда, чем некоторые федеральные ведомства за все время своего существования, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы окружного суда штата Миннесота.
Как следует из судебных документов, ICE нарушила 96 судебных распоряжений в рамках 74 дел. При этом суд отмечает, что реальные масштабы нарушений, вероятно, значительно больше, поскольку перечень охватывает только решения, вынесенные с 1 января 2026 года, и был составлен в сжатые сроки.
В мире, Миннеаполис, Миннесота, Лос-Анджелес
 
 
