Европе необходимо свое ядерное оружие — чтобы "предотвратить нападение агрессивного соседа". Речь идет, конечно же, о России — защитить от угрозы со стороны которой и призвана атомная бомба, потому что в американской "крыше" уже нет никакой уверенности. Об этом открыто говорят в Германии — нет, пока еще не Мерц, а бывшие руководители. Вице-канцлер и глава МИДа во времена Шредера Йошка Фишер в интервью Tagesspiegel заявил, что Европа больше не может полагаться на США и ей нужно создать свою атомную бомбу:

"Слишком долго мы цеплялись за иллюзию якобы вечного мира в Европе. Теперь мы должны компенсировать эти недостатки путем быстрого и всестороннего перевооружения. Я бы считал серьезной ошибкой, если бы Германия рассматривала ядерное вооружение как национальный вызов. Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности с этого момента больше не являются надежными. Германия, безусловно, несет ответственность за лидерство в Европе, но всегда только совместно с другими. Германия никогда больше не должна действовать в одиночку — никогда. Нам нужны наши европейские партнеры".

Тут примечательно все, начиная с личности говорящего. Йошка Фишер сделал карьеру на протестах против размещения новых американских ракет с ядерными боеголовками в Европе — в качестве лидера "зеленых" (выступавших еще и против атомной энергетики в Германии) он попал в бундестаг в 1983 году. То есть во время холодной войны и разделенной Германии — тогда он считал, что немцы не должны становиться заложниками противостояния США и СССР. Спустя четыре десятилетия Фишер говорит, что пересмотрел свои пацифистские взгляды, потому что "времена изменились, нам угрожают, мы должны защищаться", добавляя, что и представить себе не мог, что когда-нибудь скажет это, то есть призовет к созданию атомного оружия. Что же изменилось в Германии, Европе и мире, чтобы такой заслуженный экс-пацифист полюбил атомную бомбу?

Германия стала единой и возглавила процесс евроинтеграции, то есть объединяет вокруг себя Европу. В том числе и Прибалтику, часть бывшего СССР — которого больше нет. Нет и противостояния двух блоков, западного и восточного, центром которого была Европа. Есть, повторим, мощнейший Запад, подмявший под себя все что можно, но сталкивающийся с конкуренцией, прежде всего экономической, со стороны Китая и стран незападного мира. Да, внутри самого Запада есть проблемы: тому же Фишеру очень не нравится Трамп и вообще Штаты ведут себя с Европой все более жестко, в том числе требуют территориальных уступок в виде Гренландии. Но при этом военный альянс в виде НАТО сохраняется и не только остается сильнейшим в мире, но и пытается распространять свое влияние на совсем даже неатлантические регионы, от Индо-Тихоокеанского до Евразии в целом. Европа находится под американским ядерным зонтиком, кроме того у одной из стран ЕС, Франции, есть собственное ядерное оружие — то есть ЕС, по сути, входит в "ядерный клуб". Зачем же Евросоюзу своя ядерная бомба?

Для начала, Париж не хочет передавать свои ядерные силы под европейское командование (да его и не существует) и вообще против того, чтобы решение о применении ядерного оружия принималось на европейском уровне. Но Франция — это вторая после Германии опора ЕС, без нее никакого Евросоюза просто не будет. Если ЕС не верит в американский ядерный зонтик и не может рассчитывать на французское ядерное оружие для своей обороны, то значит, он в опасности? Но перед кем — и какой именно ЕС?

Германский Евросоюз, который в принципе может существовать и без Франции (если после выхода Парижа из союза Берлин пересоберет его на новых принципах). Германский ЕС, который при этом еще и будет расширяться на восток — пытаясь забрать себе Украину, Молдову, Белоруссию. Такому расширяющемуся Евросоюзу действительно нужна атомная бомба, потому что его экспансия на восток может осуществляться только за счет России, ее территорий и интересов. Напрямую воевать с Москвой такой германский ЕС не хочет и не может, но он хочет уравнять себя с ней в ядерном оружии, чтобы получить возможность и дальше отодвигать свою границу на восток, угрожая России ядерным ударом и поджидая очередной русской смуты для "деколонизации России". Логично?

Ну что вы, скажет Фишер, я же вообще о другом говорил. О том, что европейцам нужна атомная бомба для того, чтобы сдерживать российскую экспансию. Не немцам, а всем европейцам вместе — иначе русские все время будут нам угрожать и пытаться оторвать куски от Европы. Опять вы в России все перевираете...

Проблема только в том, что русские никак не угрожают Европе — мы пытаемся остановить ее экспансию на восток. То, что в этот раз она осуществляется руками наших, по сути, соотечественников (то есть людей, принадлежащих на самом деле к русскому миру) на Украине, ничего не меняет — Европа подначивает, поставляет оружие, дает деньги, ведет с Россией экономическую войну, грозит блокадой. И при этом еще и изображает себя жертвой — пугая собственное население рассказами о том, как русские планируют нападение на Прибалтику, Польшу, Румынию и в конечном итоге дойдут до Берлина. Такой Европе действительно нужна атомная бомба — но не для обороны, а для продолжения наступления.

Вот только американцы ее давать не собираются, англичане тоже, французы не хотят делиться — и получается, что европейцы, то есть говоря прямо, немцы, оказываются без столь необходимого для продолжения своей экспансии оружия. Так почему бы его не сделать?

Тем более что технически Германия способна максимум за три года получить атомную бомбу — и тогда ведь уже с ней все будут считаться? Проблема в том, что технические возможности не совпадают с геополитическими — никто не даст Германии обзавестись ядерным оружием, то есть получить реальную стратегическую независимость. Общеевропейского согласия на это не будет — против будет и Франция, и англосаксонские клиенты в Европе. Против будут и США — которые вовсе не собираются отпускать европейцев в самостоятельное плавание. Вспомним англосаксонскую формулировку, согласно которой НАТО нужна, чтобы держать немцев под контролем — к ЕС это относится не в меньшей степени.

Но даже если бы Германия все-таки самостоятельно занялась изготовлением европейской ядерной бомбы, необходимо было бы наладить ее массовое производство, причем так, чтобы обеспечить сотни, а потом и тысячи боеголовок — без этого по-настоящему напугать (то есть, извините, "сдерживать") Россию не удастся. Но на это уйдут не годы, а многие десятилетия (в течение которых Москва не будет оставаться молчаливым наблюдателем). Впрочем, такой сценарий практически нереален.