Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Зеленое и Сухецкое
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 01.02.2026
Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Зеленое и Сухецкое
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Зелёное в Харьковской области, бойцы группировки "Центр" освободили Сухецкое в...
Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Зеленое и Сухецкое

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Зелёное в Харьковской области, бойцы группировки "Центр" освободили Сухецкое в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, "Север", "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям противника, улучшили положение по переднему краю, продвинулись в глубину обороны противника. Всего ВСУ потеряли за сутки около 1085 военнослужащих.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения СВО
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении
Вчера, 19:35
Также украинские войска лишились танка, 13 боевых бронированных машин, шести артиллерийских орудий, пяти станций радиоэлектронной борьбы, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 16 складов боеприпасов и материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 94 беспилотника самолетного типа.

Аннушка уже разлила масло

Ребенок и женщина погибли при атаке украинских БПЛА в Сартане в ДНР, еще один ребенок пострадал, разрушены три жилых дома, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Как рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России, украинские военные, предположительно, применили ударный БПЛА производства стран НАТО.
Владимиру Зеленскому не сносить головы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, процитировав фразу из романа "Мастер и Маргарита" писателя Михаила Булгакова о том, что "Аннушка уже разлила масло".
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что случаи дезертирства украинских военных, а также наемников из Латинской Америки фиксируются в зоне ответственности российской группировки "Запад".
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Вчера, 15:02
ВСУ перебросили в Сумскую область 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду, которая ранее растеряла все свои реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Теперь бригаду вооружили украинскими САУ "Богдана".
По словам собеседника агентства, ВСУ для удержания позиций к югу от Симиновки в Харьковской области перебросили в район расчеты БПЛА из частей территориальной обороны, у которых нет опыта ведения боевых действий.

Второй раунд переговоров

Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
Агентство Рейтер предполагает, что переговоры, которые были запланированы ориентировочно на воскресенье, могут и вовсе не состояться.
Газета New York Times, в свою очередь, сообщила, что второй раунд переговоров был перенесен на несколько дней после встречи российской и американской сторон в США.
Украинские военнослужащие
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
Вчера, 15:05

Разинули роток

Сумма финансовой помощи, которую власти Украины запросили у ЕС в размере 1,5 триллиона долларов, в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на этот год, подсчитало РИА Новости.
О том, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с соответствующими финансовыми требованиями Украины, сообщил на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Согласно данным минфина Украины, бюджет на этот год предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен, что с учетом сценарного среднегодового курса 44,7 гривны за доллар составляет 108,05 миллиарда долларов.
