https://ria.ru/20260201/spetsoperatsiya-2071509454.html
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 01.02.2026
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки "Север", в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T07:06:00+03:00
2026-02-01T07:06:00+03:00
2026-02-01T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ак-74
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20260131/zapad-2071378062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, АК-74
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
Военные группировки "Север" уничтожили более 200 украинских дронов за неделю
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки "Север", в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости в группировке.
"В процессе боевого дежурства силами расчётов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены гексакоптеры противника, а также малые ударные дроны по типу FPV и коптеры разведчики", - отметили военнослужащие.
В "Севере" рассказали, что главная задача каждого ПВН - не допустить приближения беспилотников ВСУ
к границе и гражданской инфраструктуре. Для поражения воздушных целей военнослужащие мотострелкового батальона применяют автоматы АК-
74, снайперские винтовки системы Драгунова и пулемёты Калашникова модернизированные, оснащённые тепловизионными прицелами для обнаружения дронов по тепловой сигнатуре и их точечного уничтожения.
"Всего за неделю военнослужащие группировки "Север" уничтожили более 200 БПЛА", - пояснили в группировке.