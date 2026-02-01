Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю

ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки "Север", в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости в группировке.

"В процессе боевого дежурства силами расчётов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены гексакоптеры противника, а также малые ударные дроны по типу FPV и коптеры разведчики", - отметили военнослужащие.

В "Севере" рассказали, что главная задача каждого ПВН - не допустить приближения беспилотников ВСУ к границе и гражданской инфраструктуре. Для поражения воздушных целей военнослужащие мотострелкового батальона применяют автомат ы АК- 74, снайперские винтовки системы Драгунова и пулемёты Калашникова модернизированные, оснащённые тепловизионными прицелами для обнаружения дронов по тепловой сигнатуре и их точечного уничтожения.