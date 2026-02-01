Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/spetsoperatsiya-2071509454.html
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 01.02.2026
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки "Север", в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T07:06:00+03:00
2026-02-01T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ак-74
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20260131/zapad-2071378062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, АК-74
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю

Военные группировки "Север" уничтожили более 200 украинских дронов за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Более 200 украинских БПЛА были уничтожены за неделю военнослужащими группировки "Север", в том числе силами расчетов воздушного наблюдения, сообщили РИА Новости в группировке.
"В процессе боевого дежурства силами расчётов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены гексакоптеры противника, а также малые ударные дроны по типу FPV и коптеры разведчики", - отметили военнослужащие.
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
В "Севере" рассказали, что главная задача каждого ПВН - не допустить приближения беспилотников ВСУ к границе и гражданской инфраструктуре. Для поражения воздушных целей военнослужащие мотострелкового батальона применяют автоматы АК-74, снайперские винтовки системы Драгунова и пулемёты Калашникова модернизированные, оснащённые тепловизионными прицелами для обнаружения дронов по тепловой сигнатуре и их точечного уничтожения.
"Всего за неделю военнослужащие группировки "Север" уничтожили более 200 БПЛА", - пояснили в группировке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныАК-74
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала