Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотника поздравили сослуживца, выполнявшего боевые задачи в тылу ВСУ, с днем рождения и передали ему посылку на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения беспилотных систем с позывным "Балас".