Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения

2026-02-01T04:37:00+03:00
РИА Новости: разведчик получил посылку на день рождения, находясь в тылу ВСУ
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотника поздравили сослуживца, выполнявшего боевые задачи в тылу ВСУ, с днем рождения и передали ему посылку на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения беспилотных систем с позывным "Балас".
"У "Ореха" (позывной бойца ВС РФ
- ред.) был день рождения. Мы с пацанами скинулись чем могли - шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащие передали посылку в середине ноября прошлого года.
"Положили две шоколадки, Bounty, мюсли, две банки сгущенки, пол-литра газировки - колу и пепси", - уточнил он.