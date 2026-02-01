Рейтинг@Mail.ru
Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 01.02.2026 (обновлено: 06:53 01.02.2026)
Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения
Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения - РИА Новости, 01.02.2026
Российские военные с помощью дрона поздравили сослуживца с днем рождения
Российские военнослужащие с помощью беспилотника поздравили сослуживца, выполнявшего боевые задачи в тылу ВСУ, с днем рождения и передали ему посылку на... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотника поздравили сослуживца, выполнявшего боевые задачи в тылу ВСУ, с днем рождения и передали ему посылку на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения беспилотных систем с позывным "Балас".
"У "Ореха" (позывной бойца ВС РФ - ред.) был день рождения. Мы с пацанами скинулись чем могли - шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его", - рассказал собеседник агентства.
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
Военнослужащие передали посылку в середине ноября прошлого года.
"Положили две шоколадки, Bounty, мюсли, две банки сгущенки, пол-литра газировки - колу и пепси", - уточнил он.
