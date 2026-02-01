SpaceX хочет создать дата-центры на орбите

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обратилась в Федеральную комиссию связи США с просьбой дать разрешение на создание центров обработки данных на солнечных батареях, предназначенных для искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер.
"Согласно документам, поданным в Федеральную комиссию по связи, компания SpaceX планирует запустить группировку из 1 миллиона спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что вряд ли SpaceX действительно выведет на орбиту целый миллион спутников, но компании часто просят разрешения на большее число, чем нужно, чтобы оставить себе пространство для маневра при разработке.
На этой неделе стало известно, что SpaceX и xAI, принадлежащие Маску, ведут переговоры о слиянии в рамках крупного публичного размещения акций. В результате объединения в рамках одной корпоративной структуры окажутся ключевые технологические активы Маска: производство ракет, спутниковая система Starlink, социальная сеть X и искусственный интеллект в лице чат-бота Grok.
