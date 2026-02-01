https://ria.ru/20260201/snupdog-2071553850.html
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года - РИА Новости, 01.02.2026
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:06:00+03:00
2026-02-01T15:06:00+03:00
2026-02-01T15:06:00+03:00
шоубиз
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
рэп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989694786_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_eceb7cbbcc46a4c4e8a79543f79ac0fa.jpg
https://ria.ru/20260130/reper-2071297112.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989694786_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e3e8f77a4ac8b5f9b1945a2f26caec31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
snoop dogg (calvin broadus, jr.), рэп, сша
Шоубиз, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), рэп, США
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте до года
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус.
"Я потеряла любовь моей жизни. Моя Коди", - написала дочь рэпера в социальной сети Instagram*.
Бродус родила дочь на 25-й неделе беременности. По данным журнала People, она родила ребенка путем кесарева сечения после того, как врачи сообщили ей о развитии HELLP-синдрома у ребенка. Ребенок десять месяцев провел в отделении интенсивной терапии новорожденных.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.