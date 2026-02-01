Рейтинг@Mail.ru
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:06 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/snupdog-2071553850.html
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года - РИА Новости, 01.02.2026
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:06:00+03:00
2026-02-01T15:06:00+03:00
шоубиз
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
рэп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989694786_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_eceb7cbbcc46a4c4e8a79543f79ac0fa.jpg
https://ria.ru/20260130/reper-2071297112.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989694786_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e3e8f77a4ac8b5f9b1945a2f26caec31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
snoop dogg (calvin broadus, jr.), рэп, сша
Шоубиз, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), рэп, США
Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года

Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте до года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский репер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Американский репер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Американский репер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Внучка американского рэпера Snoop Dogg скончалась, ей не было и года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус.
"Я потеряла любовь моей жизни. Моя Коди", - написала дочь рэпера в социальной сети Instagram*.
Бродус родила дочь на 25-й неделе беременности. По данным журнала People, она родила ребенка путем кесарева сечения после того, как врачи сообщили ей о развитии HELLP-синдрома у ребенка. Ребенок десять месяцев провел в отделении интенсивной терапии новорожденных.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский рэпер T.I. - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Рэпер T.I. сообщил, что не сможет выступить в России
30 января, 16:57
 
ШоубизSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)рэпСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала