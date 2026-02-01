Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 01.02.2026 (обновлено: 15:37 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/snoubordist-2071522796.html
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста - РИА Новости, 01.02.2026
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста
Пропавший на горе Аргыджек в Красноярском крае сноубордист найден, его следы обнаружил беспилотник, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:26:00+03:00
2026-02-01T15:37:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091937_0:559:1125:1192_1920x0_80_0_0_9c90458f74fc3cfcfec0497dc0d1dcb4.jpg
https://ria.ru/20260201/poiski-2071509302.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091937_0:399:1126:1243_1920x0_80_0_0_3d01b10203d77f1ffd44af5fdc2a6eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста

РИА Новости: в Красноярском крае с помощью дрона нашли пропавшего сноубордиста

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Навигаторы для ориентирования
Навигаторы для ориентирования - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Навигаторы для ориентирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пропавший на горе Аргыджек в Красноярском крае сноубордист найден, его следы обнаружил беспилотник, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".
В воскресенье в ГУ МЧС России по региону сообщили о поисках пропавшего сноубордиста, который не вернулся к своей группе после катания на горе Аргыджек в Красноярском крае.
"Поиск завершился благополучно благодаря оперативной подаче заявки. Следы Владимира Валерьевича обнаружил наш беспилотник, далее поисковая группа — в ее составе были добровольцы и друзья потерявшегося — двинулась в направлении следов, к группе подключились спасатели, силами которых была произведена эвакуация найденного", — говорится в сообщении отряда.
В поисковом отряде отметили, что в поисках приняли участие более 60 человек, в их числе специалисты КГКУ "Спасатель", СРПСО МЧС, ГУ МВД, отряды "ЛизаАлерт" и "Азимут", а также неравнодушные местные жители, близкие и друзья сноубордиста.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали
Вчера, 07:03
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала