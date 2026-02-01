https://ria.ru/20260201/snoubordist-2071522796.html
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае нашли пропавшего на горе сноубордиста
КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пропавший на горе Аргыджек в Красноярском крае сноубордист найден, его следы обнаружил беспилотник, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".
В воскресенье в ГУ МЧС России
по региону сообщили о поисках пропавшего сноубордиста, который не вернулся к своей группе после катания на горе Аргыджек в Красноярском крае
.
"Поиск завершился благополучно благодаря оперативной подаче заявки. Следы Владимира Валерьевича обнаружил наш беспилотник, далее поисковая группа — в ее составе были добровольцы и друзья потерявшегося — двинулась в направлении следов, к группе подключились спасатели, силами которых была произведена эвакуация найденного", — говорится в сообщении отряда.
В поисковом отряде отметили, что в поисках приняли участие более 60 человек, в их числе специалисты КГКУ "Спасатель", СРПСО МЧС, ГУ МВД, отряды "ЛизаАлерт" и "Азимут", а также неравнодушные местные жители, близкие и друзья сноубордиста.