На Горьковской железной дороге шесть поездов задержали из-за снегопада
На Горьковской железной дороге шесть поездов задержали из-за снегопада - РИА Новости, 01.02.2026
На Горьковской железной дороге шесть поездов задержали из-за снегопада
Шесть поездов задержали на полтора-два часа на Горьковской железной дороге из-за сильного снегопада, они уже прибыли в места назначения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2026
происшествия
москва
казань
йошкар-ола
горьковская железная дорога
На Горьковской железной дороге шесть поездов задержали из-за снегопада
Шесть поездов задержали на Горьковской железной дороге из-за снегопада