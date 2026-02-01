Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты - РИА Новости, 01.02.2026
03:04 01.02.2026
Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты
Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты

РИА Новости: ореховые пасты, мед и урбеч могут заменить торты и конфеты

МОСКВА, 1, фев - РИА Новости. Ореховые пасты, горький шоколад, мед, урбеч (паста из растертых семян льна, орехов, абрикосовых косточек или кунжута), зефир и пастила, натуральные мармелад и сиропы могут заменить торты и конфеты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день десерта, который отмечается 1 февраля.
"В список полезных сладостей можно включить сухофрукты. Это финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод. Они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, что полезно для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника", - сообщили в ведомстве.
Также заменить сладости могут орехи. Они очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов, уточнили в Роспотребнадзоре.
"Горький шоколад также входит в список полезных сладостей, в нем более 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы. Однако злоупотреблять им не стоит: дневная норма горького шоколада – не более 30 граммов", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, место тортов и конфет может занять мед. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Также можно заменить сладости зефиром и пастилой, изготовленных из натуральных продуктов и загустителей. Следует выбирать продукт без сахара, добавок и шоколадной оболочки, отметили в ведомстве.
В список полезных сладостей также вошел натуральный мармелад. Его готовят из ягод и фруктов, богатых витаминами. Еще их можно заменить вареньем и джемами. Идеально, если это консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара. В таком виде фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства.
"Кроме того, можно обратить внимание на натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли", - добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что уменьшение количества сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии.
