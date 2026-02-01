Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году

Захламление общедомовых зон и создание в них антисанитарных условий влечет за собой штраф от двух до трех тысяч рублей. А нарушение правил пожарной безопасности — загромождение аварийных выходов, организация личных пространств в технических помещениях или хранение горючих материалов — обойдется в 5-15 тысяч рублей.