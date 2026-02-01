Рейтинг@Mail.ru
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/shtrafy-2071359893.html
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году - РИА Новости, 01.02.2026
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Проживание в многоквартирном доме предполагает необходимость соблюдения правил. За нарушение норм безопасности, санитарных требований и норм проживания грозит... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T03:10:00+03:00
2026-02-01T03:10:00+03:00
жилье
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
общество
россия
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398bae8de00d33848cb236ed8e6a278f.jpg
https://ria.ru/20260126/nedvizhimost-2070234343.html
https://ria.ru/20251230/dolgi-2065538205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030014273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84af7ba12ad5eed9fb7b633225cf77be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, общество, россия, штрафы
Жилье, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия, Штрафы
Собственников квартир предупредили о штрафах в 2026 году

Доцент Леонова предупредила о штрафе за захламление общедомовых зон

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Подъезд жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Проживание в многоквартирном доме предполагает необходимость соблюдения правил. За нарушение норм безопасности, санитарных требований и норм проживания грозит штраф, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Захламление общедомовых зон и создание в них антисанитарных условий влечет за собой штраф от двух до трех тысяч рублей. А нарушение правил пожарной безопасности — загромождение аварийных выходов, организация личных пространств в технических помещениях или хранение горючих материалов — обойдется в 5-15 тысяч рублей.
Ключ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью
26 января, 02:17
“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, — рассказала Ольга Леонова.
Кроме этого, есть штрафы за нарушение режима тишины. И, разумеется, платежи за ЖКУ и налоги должны вноситься своевременно. Просрочка карается штрафом, заключила она.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
30 декабря 2025, 03:08
 
ЖильеОльга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссияШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала