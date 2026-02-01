https://ria.ru/20260201/sevastopol-2071588968.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.02.2026
