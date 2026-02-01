СУСК: в сгоревшей в Кузбассе сауне грубо нарушались требования безопасности

КЕМЕРОВО, 1 фев - РИА Новости. Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сауне в кемеровском Прокопьевске, где произошел пожар: там не было средств пожаротушения и эвакуационных выходов, сообщило СУСК России по Кемеровской области.