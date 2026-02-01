СУСК: в сгоревшей в Кузбассе сауне грубо нарушались требования безопасности

Рейтинг@Mail.ru
12:48 01.02.2026 (обновлено: 12:53 01.02.2026)
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 1 фев - РИА Новости. Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сауне в кемеровском Прокопьевске, где произошел пожар: там не было средств пожаротушения и эвакуационных выходов, сообщило СУСК России по Кемеровской области.
"По версии следствия, в период, предшествовавший трагедии, индивидуальный предприниматель и его брат организовали в арендованном помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Ликвидация пожара в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
31 января, 21:31
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
