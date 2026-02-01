СУСК: в сгоревшей в Кузбассе сауне грубо нарушались требования безопасности

КЕМЕРОВО, 1 фев - РИА Новости. Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сауне в кемеровском Прокопьевске, где произошел пожар: там не было средств пожаротушения и эвакуационных выходов, сообщило СУСК России по Кемеровской области.
«
"По версии следствия, в период, предшествовавший трагедии, индивидуальный предприниматель и его брат организовали в арендованном помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.