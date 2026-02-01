Рейтинг@Mail.ru
СК: персонал сгоревшей в Кузбассе сауны работал без оформления
12:46 01.02.2026 (обновлено: 14:09 01.02.2026)
СК: персонал сгоревшей в Кузбассе сауны работал без оформления
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
СК: персонал сгоревшей в Кузбассе сауны работал без оформления

СК: персонал сгоревшей сауны в Кузбассе работал без официального оформления

КЕМЕРОВО, 1 фев — РИА Новости. Сотрудники сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, работали нелегально, сообщило управление СК по Кузбассу.
"Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, в сауне не соблюдали требования безопасности. В частности, там не было средств пожаротушения и эвакуационных выходов.
В субботу при пожаре в частной сауне в Прокопьевске погибли пять человек. Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.
По версии СК, они умерли от отравления угарным газом. Обвинение уже предъявили администратору сауны. Владельцев заведения ищут. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
31 января, 21:31
 
