СК: персонал сгоревшей в Кузбассе сауны работал без оформления

"Персонал, включая обвиняемую , привлекался к работе без надлежащего официального оформления", — заявили в ведомстве.

Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, на допросе в СК

По данным следствия, в сауне не соблюдали требования безопасности. В частности, там не было средств пожаротушения и эвакуационных выходов.