СК: персонал сгоревшей в Кузбассе сауны работал без оформления

Сотрудники сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, работали нелегально, сообщило управление СК по Кузбассу. РИА Новости, 01.02.2026
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной.
От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
⚠️За оперативной информацией следи здесь.
Подписывайся на
МЧС Кузбасс в МАХ | ВК
МЧС России в MAХ
