12:42 01.02.2026
Обвинение по делу о пожаре в сауне в Кузбассе предъявили ее администратору
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
россия
прокопьевск
Обвинение по делу о пожаре в сауне в Кузбассе предъявили ее администратору

© Фото : СУ СКР по Кемеровской области - КузбассуАдминистратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Обвинение по делу о пожаре в частной сауне в Прокопьевке Кемеровской области, где погибли пять подростков предъявлено администратору сауны, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В воскресение ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 36-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Ликвидация пожара в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
31 января, 21:31
 
