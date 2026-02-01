Из сауны в Кузбассе, где погибли подростки, изъяли записи с видеокамер

КЕМЕРОВО, 1 фев - РИА Новости. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию из частной сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пять подростков, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
В воскресение СУСК по Кемеровской области сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
"Проведен осмотр здания сауны, изъяты носители записей с камер видеонаблюдения, интересующая следствие документация. Допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
