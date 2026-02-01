В Саратове шестилетняя девочка пострадала из-за схода снега с крыши

САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Шестилетняя девочка попала в больницу после схода снежной массы с десятиэтажного дома в Кировском районе Саратова, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Предварительно установлено, что 1 февраля текущего года с крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Панченко города Саратова, произошел сход снежной массы и наледи на 6-летнюю девочку, в результате чего несовершеннолетняя поручила травмы", - говорится в сообщении следственного управления в Telegram-канале.
В СУСК добавили, что ребенок доставлен в больницу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с многоэтажки.