05:53 01.02.2026 (обновлено: 06:47 01.02.2026)
Самолет Стамбул — Тегеран подал сигнал о нештатной ситуации
Самолет Стамбул — Тегеран подал сигнал о нештатной ситуации
Самолет рейса Стамбул-Тегеран совершает вынужденную посадку в Анкаре после подачи сигнала о нештатной ситуации, сообщает новостная платформа гражданской авиации РИА Новости, 01.02.2026
Дарья Буймова
АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Самолет рейса Стамбул-Тегеран совершает вынужденную посадку в Анкаре после подачи сигнала о нештатной ситуации, сообщает новостная платформа гражданской авиации HavasosyalMedya.
"Самолет авиакомпании AJet с регистрационным номером TC-LAK, типа Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс VF183 Сабиха Гекчен - Тегеран, передал код 7700. Самолет совершает вынужденную посадку в Анкаре", - сообщило издание.
Как пишет портал, на момент полета этот рейс стал самым отслеживаемым в мире по данным авиационных радаров. Отмечается, что код 7700 сам по себе не указывает на степень серьезности инцидента.
Уточняется, что сигнал 7700 означает возникновение нештатной ситуации на борту, однако не содержит информации о характере проблемы или уровне срочности. Основная цель подачи такого кода - уведомить авиадиспетчеров и обеспечить приоритетное обслуживание и возможную помощь воздушному судну.
