В историческом центре Самары загорелся жилой дом

Пожар в частном доме в Самаре

Пожар в частном доме в Самаре

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Пожар в частном доме в Самаре

САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области.

По информации МЧС , в 09.59 (08.59 мск) в воскресенье поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Самарский район, улица Садовая, 51. Как уточнили в ведомстве, на площади 250 квадратных метров горела крыша здания. Уже в 11.28 (10.28 мск) пожар был локализован.

© Фото : соцсети Пожар в частном доме в Самаре © Фото : соцсети Пожар в частном доме в Самаре

"В 11.45 (10.45 мск - ред.) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX.