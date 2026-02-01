Рейтинг@Mail.ru
11:31 01.02.2026 (обновлено: 11:37 01.02.2026)
В историческом центре Самары загорелся жилой дом
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 01.02.2026
происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в частном доме в Самаре
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар в частном доме в Самаре
САМАРА, 1 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области.
По информации МЧС, в 09.59 (08.59 мск) в воскресенье поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Самарский район, улица Садовая, 51. Как уточнили в ведомстве, на площади 250 квадратных метров горела крыша здания. Уже в 11.28 (10.28 мск) пожар был локализован.
Пожар в частном доме в Самаре
© Фото : соцсети
Пожар в частном доме в Самаре
"В 11.45 (10.45 мск - ред.) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX.
Спасатели отметили, что погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек, включая одного ребенка. Причина пожара устанавливается.
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
