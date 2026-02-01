https://ria.ru/20260201/samara-2071526864.html
В историческом центре Самары загорелся жилой дом
В историческом центре Самары загорелся жилой дом - РИА Новости, 01.02.2026
В историческом центре Самары загорелся жилой дом
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T11:31:00+03:00
2026-02-01T11:31:00+03:00
2026-02-01T11:37:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071527260_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_47c752e4c33d9e110db3c30dd54e5cba.jpg
https://ria.ru/20260201/pozhar-2071512922.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071527260_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_34b9bc395d649528639cd1f6ed4718dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В историческом центре Самары загорелся жилой дом
В историческом центре Самары загорелась крыша дома на площади 250 квадратов