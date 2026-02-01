Рейтинг@Mail.ru
МВД переобъявило в розыск командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу*
06:53 01.02.2026 (обновлено: 08:54 01.02.2026)
МВД переобъявило в розыск командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу*
МВД переобъявило в розыск командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу* - РИА Новости, 01.02.2026
МВД переобъявило в розыск командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу*
Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа* переобъявили в розыск по делу о теракте, следует из судебных материалов, а также из базы МВД России, с которыми... РИА Новости, 01.02.2026
МВД переобъявило в розыск командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу*

Командующего ВМС ВСУ Неижпапу заочно арестовали по делу о теракте

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа* переобъявили в розыск по делу о теракте, следует из судебных материалов, а также из базы МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Основания для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен, ранее разыскивался", — отмечается документах.
В России 17 июля 2023 года началось расследование взрыва на Крымском мосту. В тот же день было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ по факту теракта.
Позже Неижпапа* стал обвиняемым и его объявили в розыск. При этом его уже разыскивали по делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Его защита попыталась оспорить решение суда, но, по имеющимся документам, апелляцию отклонили.
Ночью 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
