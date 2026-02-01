Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал о сотрудничестве России и ОАЭ - РИА Новости, 01.02.2026
14:35 01.02.2026
Костин рассказал о сотрудничестве России и ОАЭ
Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 01.02.2026
россия, оаэ, абу-даби, андрей костин (банкир), в мире
Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Андрей Костин (банкир), В мире
Костин рассказал о сотрудничестве России и ОАЭ

Глава ВТБ Костин: сотрудничество России и ОАЭ идет

Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Российский президент Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.
"В целом, работа все равно идет, а просто о ней лучше много не говорить", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент ОАЭ прокомментировал отношения с Россией
29 января, 14:40
 
Россия ОАЭ Абу-Даби Андрей Костин (банкир) В мире
 
 
