Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы

Россия открывает новую историческую веху в гражданской авиации. Отечественная авиационная промышленность выходит на международный уровень. Москва заключила сразу два соглашения с Индией: первое — на поставку готового регионального самолета Ил-114-300, второе — на производство в самой Индии по нашей лицензии лайнеров SJ-100.

Российские военные истребители, вертолеты, ракеты уже давно имеют серьезный вес в мире. Но в гражданской авиации славились исключительно американские и европейские авиастроители. Россия как авиационная держава развалилась вместе с Советским Союзом, дав огромную фору западным конкурентам.

Но теперь ситуация разворачивается снова на 180 градусов. Россия не только возродила свои компетенции и навыки делать разного типа самолеты и авиадвигатели, но еще и добилась уникального конкурентного преимущества, которым не обладает ни один западный авиастроитель. Речь идет о создании полностью отечественных самолетов с нашими же двигателями. Теперь ни самой России, ни покупателям наших лайнеров не надо договариваться с иностранцами, чтобы получить возможность продавать и экспортировать самолеты. Раньше США или ЕС могли с легкостью зарубить весь экспортный потенциал конкурентов только потому, что в самолете имеется определенная доля их комплектующих. В таких условиях делать бизнес было невозможно ни раньше, ни тем более сейчас.

Однако времена изменились. Россия обеспечила себе технологический суверенитет в небе и готова делиться своим опытом с теми странами, которые также хотят ослабить свою зависимость от западных поставщиков. Индия может стать лишь первым подобным заказчиком российских самолетов. Более того, сотрудничество с Дели в перспективе может перерасти в еще более масштабную программу, когда производимые на индийской территории российские самолеты будут экспортироваться дальше в третьи страны.

Турбовинтовой ближнемагистральный Ил-114-300 как нельзя лучше подходит под неоднородную и горную местность Индии с большим количеством небольших аэродромов, не всегда пригодных для посадки и взлета западных самолетов. Ил-114 в этом плане очень неприхотлив и может взлетать и садиться на короткие и плохо подготовленные полосы. Раньше Индия предпочитала для этих целей использовать франко-итальянские самолеты ATR-72, но теперь готова заменить их российскими машинами. Дели запустил специальную госпрограмму UDAN по развитию авиационной доступности и мобильности в стране, и ему нужен новый флот. Сотрудничество с Россией дает Индии возможность уменьшить свою зависимость от западной техники и заполучить технологический суверенитет. В условиях постоянных торговых войн и манипуляций ценность этого сегодня повышается.

На первом этапе Дели заказал шесть таких бортов с началом поставок в 2028 году. Эксперты оценивают контракт в 180-210 миллионов долларов плюс сервис, запчасти и сопровождение, которые могут принести еще до 80% от цены поставки. Но это лишь первый этап. На втором этапе Индия либо закажет новые партии готовых Ил-114 (а потенциал индийского рынка составляет сотни таких самолетов), либо Дели договорится с Москвой о лицензионной сборке отдельных узлов самолета на своей территории.

SJ-100 — это самолет уже для других задач. У него больше скорость и дальность полетов. Его отличает большая экономичность на загруженных ближнемагистральных маршрутах. То есть там, где большой "Боинг" будет не дозагружен и невыгоден, более юркий современный SJ-100 станет самым выгодным решением.

Более того, лицензионное производство самолета на индийской территории создаст экономический эффект в виде новых рабочих рук, налоговых поступлений, технического развития. Потребности самой Индии в таких самолетах, как SJ-100, оценивают в две сотни. Еще больше — порядка 350 самолетов — нужно будет странам Индийского океана. Это значит, что Дели может загрузить свои производственный мощности еще и за счет организации экспорта SJ-100 в третьи страны. В первое время речь может идти о производстве в Индии 10-20 самолетов в год, но постепенно мощности могут наращивать.

Для России этот проект не менее выгодный. Во-первых, такой международный проект — это высокая сторонняя оценка достижений нашей страны в авиационной сфере. Во-вторых, это рост не просто экспорта, а самого высокотехнологичного экспорта. Это приносит и больше денег, и больше авторитета нашей экономике. Наконец, это означает дополнительную загрузку для отечественных производителей комплектующих. А чем масштабнее серия выпуска, тем ниже себестоимость. Экономика наших заводов по производству комплектующих благодаря сотрудничеству с Индией серьезно вырастет.

При этом сами российские заводы по сборке самолетов задействованы не будут. И это очень хорошо, потому что им никто не будет мешать производить лайнеры для нашего российского внутреннего рынка. Дело в том, что первостепенная задача для самой России сейчас — это заместить иностранные самолеты и насытить спрос наших авиакомпаний, а он огромный. Это означает загрузку наших сборочных заводов на десятилетие вперед. Отвлекаться на потребности других рынков им сейчас не нужно.