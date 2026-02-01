https://ria.ru/20260201/rossija-2071575075.html
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению
Очередной груз с зерном из России отправлен транзитом через территорию Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в госкомпании "Азербайджанские железные... РИА Новости, 01.02.2026
