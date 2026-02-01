Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению - РИА Новости, 01.02.2026
18:02 01.02.2026
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению - РИА Новости, 01.02.2026
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению
Очередной груз с зерном из России отправлен транзитом через территорию Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в госкомпании "Азербайджанские железные... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T18:02:00+03:00
2026-02-01T18:02:00+03:00
россия
азербайджан
армения
азербайджанские железные дороги
россия
азербайджан
армения
россия, азербайджан, армения, азербайджанские железные дороги
Россия, Азербайджан, Армения, Азербайджанские железные дороги
Азербайджан обеспечил транзит российского зерна в Армению

РИА Новости: Азербайджан обеспечил транзит груза с российским зерном в Армению

БАКУ, 1 фев - РИА Новости. Очередной груз с зерном из России отправлен транзитом через территорию Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в госкомпании "Азербайджанские железные дороги".
"С железнодорожной станции Баладжары отправлено 25 вагонов с зерном общим весом более 1700 тонн", - сообщили в госкомпании.
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 285 вагонов с зерном - около 19 тысяч 900 тонн.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Пашинян предложил подключить Армению к энергосистеме Азербайджана
РоссияАзербайджанАрменияАзербайджанские железные дороги
 
 
