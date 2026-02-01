Рейтинг@Mail.ru
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2026
14:13 01.02.2026 (обновлено: 23:24 01.02.2026)
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров

Лавров: Россия не вмешивается в выстраивание отношений Европы и США

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не вмешивается в выстраивание отношений Европы и США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Как выстраиваются отношения между Европой и Соединенными Штатами — мы никогда не вмешиваемся в эти процессы. Кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Министр подчеркнул, что европейские элиты заменили свои интересы интересами Украины. Также они используют киевский режим, чтобы, уже не скрывая, воевать с Россией, и готовятся к прямому конфликту.
Лавров добавил, что Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, видя в политике Штатов некий крен, как она полагает, в пользу российских интересов.
