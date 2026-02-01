https://ria.ru/20260201/rossija-2071548228.html
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2026
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
Россия не вмешивается в выстраивание отношений Европы и США, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:13:00+03:00
2026-02-01T14:13:00+03:00
2026-02-01T23:24:00+03:00
в мире
россия
европа
сергей лавров
сша
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071082490.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сергей лавров, сша, павел зарубин
В мире, Россия, Европа, Сергей Лавров, США, Павел Зарубин
Россия не вмешивается в отношения Европы и США, заявил Лавров
Лавров: Россия не вмешивается в выстраивание отношений Европы и США