"Чебурашка 2" стал самой кассовой картиной в России в январе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм — чемпион отечественного проката "Чебурашка 2", выяснило РИА Новости.
"Сборы (с 1 января по 31 января 2026 года): 5 812 353 962 рублей", — следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство.
Вторую часть любимой россиянами истории про ушастого триумфатора посмотрели в кинотеатрах за этот период более 11 миллионов человек.
Фильм вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда.
В топ-20 самых кассовых лент, кроме лидера и двух других новогодних премьер, собравших более двух миллиардов рублей каждая — фильмы "Буратино" и "Простоквашино", — попал и голливудский релиз: "Горничная" с Сидни Суини и Амандой Сейфрид заработала более 770 миллионов рублей.
Из зарубежных кинолент популярностью в январе у россиян пользуется и фильм — номинант на премию "Оскар" с Тимоти Шаламе в главной роли — "Марти Великолепный", а также хоррор "Возвращение в Сайлент-Хилл".
Стартовавшие в прокате в конце декабря новогодняя комедия "Елки 12" и мультфильм "Три богатыря и свет клином" собрали за праздники более 700 и 500 миллионов рублей соответственно.
Десятку лидеров замыкает фильм "Левша" с Юрием Колокольниковым, чуть более чем за неделю заработавший около 200 миллионов рублей.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, и за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
