Вступает в силу федеральный закон о правовом статусе РКК

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральный закон об общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", определяющий правовое положение РКК, вступает в силу 1 февраля 2026 года.

Документом устанавливается, что РКК является единственным действующим в РФ национальным обществом Красного Креста, частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, членом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Согласно Федеральному закону, Российский Красный Крест - общероссийская общественная организация, членом которой может быть любой гражданин РФ либо иностранный гражданин или лицо без гражданства, законно находящиеся в РФ, участвующие в деятельности РКК. В законе закреплено, что целями деятельности РКК являются оказание благотворительной, гуманитарной, медицинской, социальной, медико-социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний.

« "Деятельность, направленная на достижение целей и выполнение задач, будет осуществляться Российским Красным Крестом в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от их пола, расы, национальности, гражданства, языка, возраста, состояния здоровья, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств", - сказано в документе.

Определяется следующая структура РКК: региональные отделения, создаваемые в субъектах РФ и местные отделения, создаваемые в муниципальных образованиях РФ. Также организация может иметь специализированные структурные подразделения для осуществления образовательной деятельности.

Устанавливается, что органами управления РКК являются съезд, правление и председатель, органом внутреннего контроля за финансовой и уставной деятельностью является центральная ревизионная комиссия, избираемая съездом.

Согласно принятому закону, РКК для реализации и выполнения своих задач вправе принимать пожертвования и помощь в любой форме и любыми способами, которые не противоречат российскому законодательству, от юридических лиц, в том числе международных или иностранных организаций, а также физических лиц, в том числе иностранных граждан. Кроме того, РКК вправе привлекать на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на выполнение задач.