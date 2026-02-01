Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии

РИМ, 1 фев – РИА Новости. Епархия Рима заявила, что изменение лица херувима в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в результате которого он стал похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, стало инициативой декоратора и не было доведено до сведения ответственных органов.

Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы Сан-Лоренцо-ин-Лучина, убедился ранее корреспондент РИА Новости.

В сообщении говорится, что надзорное ведомство, организация-собственник объекта - Фонд культовых зданий (Fec), а также Управление по церковному строительству епархии Рима были осведомлены о планируемой реставрации еще с 2023 года. При этом проект предполагал отсутствие "каких-либо изменений или дополнений" к фреске.

"Следовательно, изменение лица херувима было инициативой декоратора и не было сообщено компетентным органам", - говорится в сообщении.

Епархия, как отмечается, обещает дополнительно изучить этот вопрос с приходским священником, оценить дальнейшие шаги.

Громкая новость о появлении "лика" Мелони в церкви неподалеку от Палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи также привела к разбирательство со стороны министерства культуры Италии

Накануне глава управления по археологии и изящным искусствам Даниэла Порро поручила техническим специалистам провести инспекцию и разобраться с изображением. По её словам, это роспись 2000 года, значит не охраняется как памятник, но поскольку находится в церкви, затрагивает множество заинтересованных сторон. Порро поручила архиву проверить, подавался ли тогда официальный запрос, и соответствует ли нынешний облик херувима согласованной документации или изменён при недавних работах.

Ранее СМИ сообщали, что над бюстом короля Умберто II два ангела; один приобрёл черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Изменения внес волонтёр, а не профессиональный реставратор. Автор работы Бруно Валентинетти сказал Corriere della Sera, что восстанавливал 25-летнюю роспись и отрицает сходство. Мелони в шутку заявила в Facebook*, что "точно не похожа на ангела".