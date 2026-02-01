Рейтинг@Mail.ru
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/rim-2071545337.html
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии - РИА Новости, 01.02.2026
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии
Епархия Рима заявила, что изменение лица херувима в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в результате которого он стал похож на премьер-министра Италии... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:49:00+03:00
2026-02-01T13:49:00+03:00
в мире
рим
италия
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008959467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9b50a3f7ac71ea78ae598e4677ae315.jpg
https://ria.ru/20260131/italiya-2071425269.html
https://ria.ru/20260130/finlyandiya-2071242457.html
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008959467_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c6d1b65bad1b5f28cd2ba9c4c9bd3d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим, италия, джорджа мелони
В мире, Рим, Италия, Джорджа Мелони
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии

Епархия Рима не знала, что декоратор нарисовал ангелу в храме лицо Мелони

© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Епархия Рима заявила, что изменение лица херувима в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в результате которого он стал похож на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, стало инициативой декоратора и не было доведено до сведения ответственных органов.
Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы Сан-Лоренцо-ин-Лучина, убедился ранее корреспондент РИА Новости.
Сан-Лоренцо-ин-Лучина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Лик" премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации
31 января, 14:39
В сообщении говорится, что надзорное ведомство, организация-собственник объекта - Фонд культовых зданий (Fec), а также Управление по церковному строительству епархии Рима были осведомлены о планируемой реставрации еще с 2023 года. При этом проект предполагал отсутствие "каких-либо изменений или дополнений" к фреске.
"Следовательно, изменение лица херувима было инициативой декоратора и не было сообщено компетентным органам", - говорится в сообщении.
Епархия, как отмечается, обещает дополнительно изучить этот вопрос с приходским священником, оценить дальнейшие шаги.
Громкая новость о появлении "лика" Мелони в церкви неподалеку от Палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи также привела к разбирательство со стороны министерства культуры Италии.
Накануне глава управления по археологии и изящным искусствам Даниэла Порро поручила техническим специалистам провести инспекцию и разобраться с изображением. По её словам, это роспись 2000 года, значит не охраняется как памятник, но поскольку находится в церкви, затрагивает множество заинтересованных сторон. Порро поручила архиву проверить, подавался ли тогда официальный запрос, и соответствует ли нынешний облик херувима согласованной документации или изменён при недавних работах.
Ранее СМИ сообщали, что над бюстом короля Умберто II два ангела; один приобрёл черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Изменения внес волонтёр, а не профессиональный реставратор. Автор работы Бруно Валентинетти сказал Corriere della Sera, что восстанавливал 25-летнюю роспись и отрицает сходство. Мелони в шутку заявила в Facebook*, что "точно не похожа на ангела".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
30 января, 14:26
 
В миреРимИталияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала