ПВО сбила 38 дронов над российскими регионами
ПВО сбила 38 дронов над российскими регионами - РИА Новости, 01.02.2026
ПВО сбила 38 дронов над российскими регионами
Средства ПВО с 8.00 мск до 18.00 мск уничтожили 38 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:10:00+03:00
2026-02-01T19:10:00+03:00
2026-02-01T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
краснодарский край
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
