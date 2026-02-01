https://ria.ru/20260201/pvo-2071534517.html
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.02.2026
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
Силы ПВО РФ сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 94 БПЛА ВСУ за сутки, сообщило в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:34:00+03:00
2026-02-01T12:34:00+03:00
2026-02-01T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_ef03d75b37cb0bf444aeee667f17cf57.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cf51c652bb8094c5079180eb9d2a520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
Силы ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, снаряд HIMARS и 94 БПЛА ВСУ