Специальная военная операция на Украине
 
12:34 01.02.2026 (обновлено: 13:41 01.02.2026)
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки
Силы ПВО РФ сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 94 БПЛА ВСУ за сутки, сообщило в... РИА Новости, 01.02.2026
ПВО сбила четыре авиабомбы и 94 БПЛА ВСУ за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, снаряд HIMARS и 94 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения группировки Запад - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения группировки "Запад". Архивное фото
МОСКВА 1 фев - РИА Новости. Силы ПВО РФ сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 94 БПЛА ВСУ за сутки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
