Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 01.02.2026 (обновлено: 07:49 01.02.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон
Дарья Буймова
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 21 украинский дрон над Белгородской, Воронежской, Астраханской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Астраханской и Калужской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьБелгородская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
