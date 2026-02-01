https://ria.ru/20260201/pvo-2071509992.html
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон
Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 21 украинский дрон над Белгородской, Воронежской, Астраханской и Калужской областями, сообщили в... РИА Новости, 01.02.2026
