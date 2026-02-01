Рейтинг@Mail.ru
Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова - РИА Новости, 01.02.2026
15:14 01.02.2026
Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова
Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова
Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Эрмитаж с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом обратил внимание на цитату искусствоведа Михаила... РИА Новости, 01.02.2026
Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова

Путин в ходе визита в Эрмитаж обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Эрмитаж с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом обратил внимание на цитату искусствоведа Михаила Алпатова.
Российский лидер 26 января провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин". Президенту РФ, несмотря на то, что ранее он уже много раз был в Эрмитаже, и самому было очень интересно, рассказал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. К примеру, Путин обратил внимание на цитату искусствоведа Михаила Алпатова.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и Совбезом
Вчера, 13:23
"Путин задержался у цитаты искусствоведа Михаила Алпатова", - сообщил Зарубин.
Цитата Алпатова, на которую обратил внимание Путин, гласит: "Каждая эпоха не только создает своих героев - она еще по-своему видит мир, творит свои образы, выдвигает свои портретные формы".
Михаил Алпатов (1902-1986) был советским искусствоведом, действительным членом Академии художеств СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, специалистом по итальянскому искусству и русской иконописи.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
Вчера, 13:19
 
КультураРоссияМалайзияСССРВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
