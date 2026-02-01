Путин в Эрмитаже обратил внимание на цитату искусствоведа Алпатова

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Эрмитаж с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом обратил внимание на цитату искусствоведа Михаила Алпатова.

Цитата Алпатова, на которую обратил внимание Путин, гласит: "Каждая эпоха не только создает своих героев - она еще по-своему видит мир, творит свои образы, выдвигает свои портретные формы".