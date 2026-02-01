Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе проведет совещания по отраслям экономики - РИА Новости, 01.02.2026
13:33 01.02.2026
Путин на следующей неделе проведет совещания по отраслям экономики
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации,... РИА Новости, 01.02.2026
Путин на следующей неделе проведет совещания по отраслям экономики

Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации, также у главы государства запланированы международные контакты, сообщили на телеканале "Россия 1".
"Президент РФ проведет совещания по отдельным отраслям экономики, а также обсудит вопросы единства народов России", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", данные привел Telegram-канал "Вести".
Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы международные контакты, добавляется в программе "Москва. Кремль. Путин".
Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и Совбезом
© 2026 МИА «Россия сегодня»
