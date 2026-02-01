https://ria.ru/20260201/putin-2071542352.html
Путин на следующей неделе проведет совещания по отраслям экономики
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации,... РИА Новости, 01.02.2026
россия
владимир путин
экономика
россия
