Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и Совбезом
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами правительства, а также постоянными членами Совета безопасности, сообщили на... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:23:00+03:00
