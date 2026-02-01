https://ria.ru/20260201/putin-2071540604.html
Путин на следующей неделе вручит премии в области науки и инноваций
Путин на следующей неделе вручит премии в области науки и инноваций - РИА Новости, 01.02.2026
Путин на следующей неделе вручит премии в области науки и инноваций
Президент России Владимир Путин на следующей неделе вручит премии в области науки и инноваций, а также откроет ряд новых объектов здравоохранения в регионах,... РИА Новости, 01.02.2026
россия
владимир путин
общество
россия
2026
Новости
