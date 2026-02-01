Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России

«

"Мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа", — рассказал он на встрече с патриархом Кириллом, приуроченной к 17-й годовщине его интронизации.