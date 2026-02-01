Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин высоко оценил роль РПЦ в жизни страны, его слова привела пресс-служба Кремля.
"Мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа", — рассказал он на встрече с патриархом Кириллом, приуроченной к 17-й годовщине его интронизации.
Путин отметил большой вклад патриарха в укрепление РПЦ, добавив, что многое сделано для поддержки приходов и развития организационных структур.
"Это, безусловно, ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере — в духовной", — подчеркнул президент.
Патриарх же поблагодарил Путина за уникальные отношения Церкви и государства.
"Уровень взаимодействия является очень убедительным свидетельством о правильности политики государства в отношении Церкви, о достойном положении Церкви в обществе и оказании духовной поддержки нашему народу. В этом очень большая ваша заслуга", — добавил он.
Президент, со своей стороны, пообещал продолжить взаимодействовать с РПЦ в том же ключе.
Поместный собор 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация.
