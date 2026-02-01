https://ria.ru/20260201/putin-2071539647.html
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-летием интронизации. РИА Новости, 01.02.2026
россия
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление РПЦ. Путин в воскресенье лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.
