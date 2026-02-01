"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина

"Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом. <…> Тем не менее СМИ продолжают продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым мы должны стремиться. <…> Но большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности", — отметил он.