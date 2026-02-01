Рейтинг@Mail.ru
"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 01.02.2026 (обновлено: 01:12 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/putin-2071489869.html
"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина
"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина - РИА Новости, 01.02.2026
"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина
Западным странам, которыми управляют не несущие никакой ответственности олигархи, следует взять пример с президента России Владимира Путина, который приучил... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:11:00+03:00
2026-02-01T01:12:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:54:2916:1695_1920x0_80_0_0_f26f8d6c420ebe373f487f184ecec2b0.jpg
https://ria.ru/20260124/evropa-2069938034.html
https://ria.ru/20260121/kolonizatsiya-2069003123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008703957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b4879be625302b53a1027fc2c779d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
"Вы должны". На Западе объяснили, в чем необходимо брать пример с Путина

Политолог Крайнер: Запад может поучиться у Путина, как бороться с олигархией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Западным странам, которыми управляют не несущие никакой ответственности олигархи, следует взять пример с президента России Владимира Путина, который приучил бизнес-элиту соблюдать законы и правила, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом. <…> Тем не менее СМИ продолжают продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым мы должны стремиться. <…> Но большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
24 января, 08:00
По мнению Крайнера, методы эффективной борьбы с олигархатом Запад мог бы перенять у России.
"Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин. <…> Он собрал всех олигархов и установил правила, сказав: "...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам". <…> У страны есть правительство, есть парламент — и олигархи не диктуют политику. <…> И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России", — пояснил политолог.
Ранее Путин говорил что после 90-х годов одной из главных задач, стоявших перед страной, было восстановление экономики, а затем оборонно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что многое в этом плане удалось сделать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Колонизация сознания ведет к колонизации страны
21 января, 08:00
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала