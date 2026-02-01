МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Западным странам, которыми управляют не несущие никакой ответственности олигархи, следует взять пример с президента России Владимира Путина, который приучил бизнес-элиту соблюдать законы и правила, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом. <…> Тем не менее СМИ продолжают продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым мы должны стремиться. <…> Но большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности", — отметил он.
По мнению Крайнера, методы эффективной борьбы с олигархатом Запад мог бы перенять у России.
"Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин. <…> Он собрал всех олигархов и установил правила, сказав: "...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам". <…> У страны есть правительство, есть парламент — и олигархи не диктуют политику. <…> И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России", — пояснил политолог.
Ранее Путин говорил что после 90-х годов одной из главных задач, стоявших перед страной, было восстановление экономики, а затем оборонно-промышленного комплекса. Президент подчеркнул, что многое в этом плане удалось сделать.
