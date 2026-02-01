Пушков считает, что Трамп предложит Ирану сделку по подобию с Венесуэлой

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп предложит Ирану некую сделку, как он уже сделал это с Венесуэлой после похищения президента страны Николаса Мадуро.

"Некоторые авторы в Telegram отчего-то считают, что удар США по Ирану непременно приведет ко "второму Вьетнаму", а Трамп "вляпается" в большую войну на Среднем Востоке. Однако это априорное суждение основано на мыслительном штампе, мало чем подтвержденном в нынешней ситуации... чтобы не вляпаться в такую войну, опасность которой он прекрасно осознает, Трамп, скорее всего, ограничится демонстрацией силы в виде ограниченных ракетных ударов, а затем предложит иранскому руководству некую сделку, как он уже предложил руководству Венесуэлы после похищения Мадуро ", - написал сенатор в Telegram-канале

Он отметил, что для того, чтобы Трамп "вляпался", необходимо несколько условий, которые на сегодняшний день Пушков считает неочевидными.

"Во-первых, нужно, чтобы Трамп хотел вляпаться, то есть был готов направить в Иран сухопутные войска - "boots on the ground". Ничто, однако, не указывает на то, что готовится сухопутная интервенция", - уточнил сенатор.

Он отметил что, для этого необходимо также, чтобы Иран после ракетных ударов США начал наносить ответные удары по американским ВМС и базам в регионе, подчеркнув, что Иран ранее не ответил на бомбардировку его ядерных объектов. Кроме того, по словам Пушкова, Трамп до сих пор осуждал "бесконечные войны" США на Среднем Востоке и обещал таких войн не начинать, и нет никаких данных, что он готов начать такую войну против страны с большим ракетным потенциалом и 90-миллионным населением.

"Конечно, Иран не Венесуэла. В Тегеране , конечно, уже готовы к ударам. По этой причине иранское руководство вряд ли удастся уничтожить, не говоря уже о том, чтобы похитить", - добавил сенатор.