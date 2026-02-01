Рейтинг@Mail.ru
Пушков считает, что Трамп предложит Ирану сделку по подобию с Венесуэлой - РИА Новости, 01.02.2026
18:28 01.02.2026
Пушков считает, что Трамп предложит Ирану сделку по подобию с Венесуэлой
в мире
иран
венесуэла
дональд трамп
сша
николас мадуро
алексей пушков
в мире, иран, венесуэла, дональд трамп, сша, николас мадуро, алексей пушков
В мире, Иран, Венесуэла, Дональд Трамп, США, Николас Мадуро, Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп предложит Ирану некую сделку, как он уже сделал это с Венесуэлой после похищения президента страны Николаса Мадуро.
"Некоторые авторы в Telegram отчего-то считают, что удар США по Ирану непременно приведет ко "второму Вьетнаму", а Трамп "вляпается" в большую войну на Среднем Востоке. Однако это априорное суждение основано на мыслительном штампе, мало чем подтвержденном в нынешней ситуации... чтобы не вляпаться в такую войну, опасность которой он прекрасно осознает, Трамп, скорее всего, ограничится демонстрацией силы в виде ограниченных ракетных ударов, а затем предложит иранскому руководству некую сделку, как он уже предложил руководству Венесуэлы после похищения Мадуро", - написал сенатор в Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Пушков прокомментировал призыв Трампа арестовать Обаму
Вчера, 14:36
Он отметил, что для того, чтобы Трамп "вляпался", необходимо несколько условий, которые на сегодняшний день Пушков считает неочевидными.
"Во-первых, нужно, чтобы Трамп хотел вляпаться, то есть был готов направить в Иран сухопутные войска - "boots on the ground". Ничто, однако, не указывает на то, что готовится сухопутная интервенция", - уточнил сенатор.
Он отметил что, для этого необходимо также, чтобы Иран после ракетных ударов США начал наносить ответные удары по американским ВМС и базам в регионе, подчеркнув, что Иран ранее не ответил на бомбардировку его ядерных объектов. Кроме того, по словам Пушкова, Трамп до сих пор осуждал "бесконечные войны" США на Среднем Востоке и обещал таких войн не начинать, и нет никаких данных, что он готов начать такую войну против страны с большим ракетным потенциалом и 90-миллионным населением.
"Конечно, Иран не Венесуэла. В Тегеране, конечно, уже готовы к ударам. По этой причине иранское руководство вряд ли удастся уничтожить, не говоря уже о том, чтобы похитить", - добавил сенатор.
Ранее Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков
29 января, 12:39
 
