Пушков прокомментировал призыв Трампа арестовать Обаму

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подрыв позиций демократов становится для президента США Дональда Трампа и республиканцев главной внутриполитической задачей перед выборами в конгресс, отметил сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв главы Белого дома арестовать экс-президента Барака Обаму.

По его словам, в настоящее время считается, что, с учетом снижения рейтингов Трампа, демократы могут вернуть себе большинство, как минимум, в нижней палате - Палате представителей, что сильно ограничит Трампа в оставшиеся годы его нынешнего президентства.