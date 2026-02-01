Рейтинг@Mail.ru
14:36 01.02.2026
Пушков прокомментировал призыв Трампа арестовать Обаму
Подрыв позиций демократов становится для президента США Дональда Трампа и республиканцев главной внутриполитической задачей перед выборами в конгресс, отметил... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, алексей пушков, конгресс сша
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Алексей Пушков, Конгресс США
Пушков прокомментировал призыв Трампа арестовать Обаму

Пушков: подрыв позиций демократов приоритетен для республиканцев перед выборами

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подрыв позиций демократов становится для президента США Дональда Трампа и республиканцев главной внутриполитической задачей перед выборами в конгресс, отметил сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв главы Белого дома арестовать экс-президента Барака Обаму.
Трамп призвал арестовать экс-лидера Штатов Барака Обаму на фоне расследования, касающегося президентских выборов 2020 года, пишет журнал American Conservative. Ранее Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года. Он заявлял о фальсификациях и продолжает высказывать сомнения в честности выборов. При этом в 2024 году он всё же признал в интервью с подкастером Лексом Фридманом, что в 2020 году проиграл с минимальным отрывом.
Трамп взорвал западный консенсус, заявил Пушков
Вчера, 14:24
"Известно, что мечта Трампа - увидеть Барака Обаму в наручниках. И вот Трамп вновь призывает органы юстиции США арестовать экс-президента США. Призыв, надо полагать, не случайный. Разоблачение самого Обамы, происков "глубинного государства" и тесно связанных с ним демократов может стать одной из главных тем Трампа в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время считается, что, с учетом снижения рейтингов Трампа, демократы могут вернуть себе большинство, как минимум, в нижней палате - Палате представителей, что сильно ограничит Трампа в оставшиеся годы его нынешнего президентства.
"Таким образом, подрыв позиций демократов становится для Трампа и республиканцев главной внутриполитической задачей. Решится ли нынешняя администрация на арест Обамы - теневого лидера демократов, что вызвало бы грандиозный скандал в США и резкое обострение внутренней обстановки, остается открытым вопросом", - написал законодатель.
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков
29 января, 12:39
 
